Kayseri'de lojistik firması deprem bölgesine yardım malzemesi sevki için 50 tır tahsis etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir lojistik firmasının tahsis ettiği 50 tır, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırıyor.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Hacı İbrahim Arga, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemelerin bölgeye sevkine destek olduklarını söyledi.
Arga, "Filomuzdaki 50 tırı, yurt içi ve yurt dışındaki hayırseverlerimizin emrine sunduk. Başta Kayseri olmak üzere diğer şehirlerimizden ve yurt dışından vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırıyoruz." dedi.