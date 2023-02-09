Kayseri'de belediyelerin deprem bölgesine desteği sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Göksun, Afşin, Elbistan ve kent merkezinde yürütülen enkaz çalışmalarını yerinde takip etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki belediye ekiplerini koordine eden Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Herkesin görev başında olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Milletin fedakarlığı görülüyor, hayır kuruluşlarımızın, ilgili resmi kuruluşlarımızın, belediyelerimizin desteklerini hep beraber görüyor ve gözlemliyoruz. Millet kenetlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- Talas Belediye Başkanı Yalçın deprem bölgesinde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulundu ve yardım çalışmalarına katıldı.

Koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüşen Yalçın, sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediyenin 12 kişilik Kahramanmaraş ekibini de ziyaret eden Yalçın, mobil mutfak ve mobil çay aracıyla yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yalçın, depremzede vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Kayserili ekipler Osmaniye'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesi Osmaniye'de de görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Birimi organizasyonunda kurulan yerel destek ekibinden 43 personel, 1 idareci ve 1 şoför olmak üzere toplam 45 kişi, Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekipler, bölgede enkazda kalan 10 kişiyi sağ olarak kurtardı.

- Kocasinan'ın mobil mutfağı yola çıktı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, üçüncü mobil mutfağı deprem bölgesinde kuracaklarını belirtti.

Bölgeye yardım göndermek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bir yandan sıcak mutfak ihtiyaçları, bir yandan iaşe, bir yandan da iş makinelerimizle birlikte enkaz altında kalmış kardeşlerimizi çıkartabilmek için yoğun bir şekilde sahada çalışma yürütülüyor. Lowbetler iş makinelerimizi bıraktıktan sonra gelip yeni iş makinelerimizi götürüyorlar. Orada çalışan ekiplerimizle beraber hepsi şu anda deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi Belediyesi Afşin'de

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Arama kurtarma faaliyetlerini yerinde gördüklerini belirten Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin teknik ekibiyle Afşin'de hasar gören binaların tadilatı ile ilgili olarak incelemelerde bulunduklarını kaydetti.













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