Kayseri Valiliği vatandaşları asılsız duyurulara karşı uyardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentte "binalara girmeyin" şeklindeki duyurulara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Binaya girmeyin, derhal boşaltın" gibi uyarıların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Kayseri Valiliği tarafından yapılmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Lütfen bu gibi sözlere ve duyumlara itibar etmeyiniz. Alo 181 numaralı hattı arayan ve kayıt oluşturulan binalar için kurum personelince denetim yapılacak ve başvuru sahipleri aranarak bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da yazılı açıklamasında, "Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ve Alo 181 ihbar hattına aynı binadan çok fazla başvuru yapılmaktadır. Bu durum hasar tespit ekiplerinin işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle her binanın yöneticisinin başvuru yapması, süreci hızlandıracaktır."

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