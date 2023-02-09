ERÜ'den deprem bölgesine 14 sağlıkçı gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) deprem bölgesindeki yaraları sarmaya devam ediyor.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik doktor ekibinin ardından bugün gönüllü ikinci sağlık ekibi de deprem bölgesine yola çıktı.

Öğretim üyelerinin yer aldığı 14 kişilik gönüllü sağlık ekibi, sağlık malzemeleri ile ERÜ'ye ait otobüs ile deprem bölgesine gönderildi.

Yola çıkan sağlık ekibi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve M. Hakan Poyrazoğlu tarafından yolcu edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.