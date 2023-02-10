TDP Genel Başkanı Sarıgül, deprem bölgelerindeki incelemelerini Kayseri'de değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "Türk milletinin yardımlaşma duygusunu, dayanışma duygusunu, toplumsal yardımlaşmanın, kardeşlik hukukunun ne demek olduğunu bilen çok büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördüm." dedi.

Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 4 gündür deprem bölgesinde olduğunu, bölgeyi dolaştığını ve yüreklerinin bu acıya dayanmadığını söyledi.

Son yıllarda dünyanın göreceği en büyük depremle karşı karşıya olduklarını ifade eden Sarıgül, özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye'de yıkımın fazla olduğunu belirtti.

Emniyet ve askeri personel, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin çok büyük bir duyarlılıkla çalıştığını vurgulayan Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hele hele deprem bölgesine giderken yollarda karşılaştığım, deprem sahasında göçüklerin başında karşılaştığım öyle gençler gördüm ki onların hepsini gözlerinden öpüyorum. O gençler hiç kimseyi tanımıyorlar ama canla başla Türkiye'mizin birçok noktasından gelmişler, 'Göçük altındaki bir cana ulaşabilir miyim' diye müthiş bir çaba içindeler. Şöylesine bir baktım ki Türk milleti büyük bir millet. Türk milletinin yardımlaşma duygusunu, dayanışma duygusunu, toplumsal yardımlaşmanın, kardeşlik hukukunun ne demek olduğunu bilen, çok büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördüm."

Sarıgül, "Şu anda herkesin canı yanıyor. Büyük bir sıkıntı var ve gerçekten göçük altında da şu anda binlerce kardeşimiz var. İnşallah onları da sağ salim bir şekilde çıkarırız. Depremde hayatını kaybeden binlerce yurttaşıma Allah'ımdan rahmet diliyorum. Yaralılara sağlık diliyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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