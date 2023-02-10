Büyükkılıç, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavileri devam eden yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yaralı depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu'ndan bilgi aldı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavileri süren yaralı depremzedeleri de ziyaret eden ve acil şifalar dileyen Büyükkılıç, Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu ile görüştü.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada sağlık ekipleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.





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