Kayseri ve Yozgat'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Yozgat'tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

Kayseri İHH'nin sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrı üzerine kadınlar evlerinde poğaça yaptı. Yaklaşık 800 koli poğaça Kahramanmaraş'a ulaştırıldı.

Sarıoğlan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de deprem bölgesindeki 1000 afetzede için poğaça ve kete yapıp bölgeye gönderdi.

Kayseri Adliyesi, Kayseri Bölge Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumlarınca da yardım malzemesi toplandı.

Adliye önünde düzenlenen programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ülkenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını söyledi.

Depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliyesi olarak ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Korkmaz, gıda, giyecek ve ısıtıcı gibi pek çok malzeme bulunan tırı Kahramanmaraş'a göndereceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından yardım malzemeleri yüklenen tır, Kahramanmaraş'a hareket etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'a 2 vinç, bir kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe ile Kahramanmaraş Elbistan'a 3 konteyner ve 2 seyyar tuvalet gönderdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 104 personelle arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ve depremzedelere sıcak yemek ulaştırma konusunda çalıştıklarını, belediyeye ait 4 beko loder, 3 yükleyici, 3 ekskavatör, 6 lobet, 2 kamyon, 6 kamyonet, bir pikap, bir kompresör, bir arazi aracı, 5 dolmuş ve bir çöp kamyonunun deprem bölgesinde bulunduğunu, bölgede 4 mutfak konteyneri ve 3 yatakhane kurduklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yetkilileri, otobüslerde bulunan ve sahibi tespit edilemeyip kayıp eşya olarak kayda geçen toplam 40 bin 880 lirayı depremzedelere bağışladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün deprem bölgesinde su hatlarındaki arızaları gidermeye yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

Büyükkılıç, görevlendirilen 74 kişilik ekibin Kahramanmaraş'ta çalışmalara destek verdiğini, bölgeye 50 bin paket bardak su ulaştırdıklarını, Sarız ilçesindeki merkez su deposundan deprem bölgesinden gelen tankerlere içme suyu aktardıklarını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), konteyner mutfak ile 12 kişilik yemekhane personelini Kahramanmaraş'a gönderdi.

Talas Kaymakamlığının Talas Kızılay Şubesi işbirliğiyle hazırladığı kışlık kıyafet ile battaniye başta olmak üzere su, gıda ürünleri, yatak ve ısıtıcı gibi malzemeleri içeren 4'üncü yardım tırı Hatay'a gönderildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ve aralarında anestezi teknikeri, cerrahi hemşire ve cerrahi teknisyenlerin yer aldığı 43 kişilik ekip, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde açılan 4 ameliyathanede görev yapmak üzere yola çıktı.

Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Kooperatifi, Kumsmall Alışveriş Merkezi, MOBİTEK ve MOBİBOYA, iki büyük jeneratör, 250 tondan fazla odun, yatak, battaniye, giyecek ve gıda malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.

- Yozgat

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile meslek liselerince deprem bölgesine bir tır ve 4 minibüsle battaniye, kuru gıda ve giysi gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, teknik ve meslek liselerinin metal bölümleri tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır içi soba üretimi yapıldığı, Fatih Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından da 40 bin ekmek üretilerek bölgeye gönderildiğini söyledi.

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