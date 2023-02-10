Kayseri Müftülüğü deprem bölgesine 37 tır ve 45 kamyon yardım malzemesi gönderdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Müftülüğü tarafından deprem bölgesine bugane kadar 37 tır ve 45 kamyon yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve ilçe müftülükleri tarafından deprem bölgesine şimdiye kadar 37 tır ve 45 kamyon yardım malzemesi ulaştırdı.

Diğer taraftan bölgedeki depremzedeler için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan, AFAD koordinesinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yardım kampanyası sürüyor.

Kampanya çerçevesinde il ve ilçe müftülükleri ile din görevlileri ve hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar tırlarla bölgelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaşanan felaketin ortaya koyduğu etkiyi azarlatmak için bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, devletin tüm imkanları ile sahada olduğunu kaydetti.

Akkuş, yardımların bölgeye gönderilmeye devam ettiğini aktardı.

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