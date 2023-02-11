Kayseri'deki halk eğitim merkezleri depremzedeler için seferber oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halk eğitim merkezlerinde depremzedelere gönderilmek için gönüllülerin katılımıyla uyku tulumu dikiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kentteki halk eğitim merkezleri uyku tulumu, eşofman, mont gibi ihtiyaçları dikmek için seferber oldu.

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen, aralarında usta öğreticilerin yanı sıra atölyesini kapatan terzilerin ve lise öğrencilerinin de yer aldığı gönüllüler mesai kavramı gözetmeksizin uyku tulumu üretiliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya Kılıç, AA muhabirine, depremin olduğu ilk günden itibaren depremzedelere kaban, eşofman, panço gibi ürünler dikmeye başladıklarını, daha sonra uyku tulumu üretimine geçtiklerini söyledi.

Günlük ortalama 100 uyku tulumu diktiklerini belirten Kılıç, "Öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz hatta öğrencilerimiz bize destek veriyor. 3 gündür gece gündüz çalışıyoruz. Kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Ürettiklerimizi il müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız aracılığıyla bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Lise öğrencisi Salih Buğra Keskin de meraklı olduğu için kendi çabasıyla 4 yıldır dikiş öğrendiğini ve halk eğitim merkezi öğretmenleriyle iletişime geçerek uyku tulumu dikimi için ekibe katıldığını aktardı.

- "Yetiştirene, elimizdeki malzeme tükenene kadar dikeceğiz"

Usta öğretici Yahya Karalik ise halk eğitimin çağrısıyla üretime geçtiklerini dile getirdi.

Karalik, "Belli bir saatimiz yok, yetiştirene, elimizdeki malzeme tükenene kadar dikeceğiz." dedi.

Terzi Behiye Soyak da Talas ilçesindeki atölyesini kapatıp depremzedelere destek olmak için ekibe katıldığını kaydetti.

Kentteki Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ile Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nde de uyku tulumu dikimi yapılıyor.

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