Depremden etkilenen Sarız'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'nin Sarız ilçesinde binalarda hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

Depremin etkisiyle 3 binanın yıkıldığı ilçede ekipler, ilk etapta 6 binanın ağır, 327 binanın da hasarlı olduğunu belirledi.



Aralarında PTT şubesinin de bulunduğu bazı binalar için yıkım kararı verildiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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