Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de mühürlenen apartman boşaltılıyor

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KAYSERİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan ve mühürlenen Kayseri'deki 12 katlı binanın sakinleri ve dükkan sahipleri eşyalarını boşaltmaya başladı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'taki 12 katlı binanın altındaki optik, eczane, çiçekçi gibi dükkanlar sahipleri tarafından boşaltılıyor, dükkanlardaki eşyalar bina önüne çıkarılarak başka yerlere taşınıyor.

Dükkanların üst katındaki ev sahipleri de evlerindeki eşyalarını dışarıya çıkarmaya başladı.

Eczanede çalışan Hatem Polat, Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremden sonra hasar gören iş yerine girmelerinin yasaklandığını söyledi.

Polat, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yazı geldiği, eşyaları çıkarmamız gerektiği söylendi. Bütün eşyalarımızı çıkardık." dedi.

Eczane çalışanı Arif Yeşilkaya da konteyner eczaneler kurulmasını talep etti.

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