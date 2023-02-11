YÖK Başkanı Özvar, Kayseri'ye getirilen yaralı depremzedeleri ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavileri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde süren depremzedeleri ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, bölgeleden ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralı depremzedelerin tedavisine devam ediliyor.

Kahramanmaraş'taki incelemelerinin ardından Kayseri'ye gelen Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Özvar ve Altun, yaralı depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özvar'a ziyaretinde YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti.

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