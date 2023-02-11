Deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzedeler kent girişinde karşılanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzedelere kent girişinde çorba ikram ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem bölgelerinden araçları ile yola çıkan aileler ile dönüş yolundaki yardım tırı ve kamyon sürücüleri, Kayseri-Malatya kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Melikgazi Belediyesinden temin ettiği çadırı yol kenarına kuran Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Mısır, Mimar Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin desteğiyle mahalle sakinlerinin evlerinde pişirdiği çorba ile çaydan vatandaşlara ikram ediyor.

Çadırda bir süre dinlenen bazı depremzedeler mahalle sakinleri tarafından buraya getirilen giyim malzemelerinden de alabiliyor.

Muhtar Mustafa Mısır, AA muhabirine, deprem bölgesine tırlarla yardım malzemesi gönderdiklerini, yakacak yardımında da bulunduklarını söyledi.

İlçe belediyesinden aldıkları çadırı yol kenarına kurduklarını belirten Mısır, "Burada deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize çay ve çorba ikramında bulunuyoruz. Allah bir daha göstermesin. Mahalleli çorbayı evinde pişirip getiriyor. Burada büyük kazanımız var, kazana döküyoruz. Vatandaşlara ikram ediyoruz. Çay ikramında da bulunuyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Malatya'dan gelen ve burada mola veren depremzede İsmail Boyraz da depremde evi ve iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Güvenli bir yere gitmek için 6 kişilik ailesiyle yola çıktığını belirten Boyraz, "Allah herkesten razı olsun, çok yardım geldi. Tek sıkıntımız, yatacak yerimiz yoktu. Bir aracın içinde 6 kişiydik. Yine bizim aracımız vardı, aracı olmayan çoktu. Herkes kendisine yakışanı yapar. Ben oraya gelen yardımlara baktım. İyi insan çok. 'Yardım gelmiyor' söylentileri oluyor. Çok fazla yardım geliyor. İnsanların gözünü doyuracak kadar yardım geliyor." dedi.

Boyraz, çorba ve çay ikramı için Kayseri halkına teşekkür etti.

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