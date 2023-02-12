Kayseri heyeti Kahramanmaraş'ta Vali Çiçek ile görüştü

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile oda, borsa ve OSB başkanları depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'a gitti.



Palancıoğlu, oda, borsa ve OSB başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Çiçek ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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