Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Başkan Güngör ile görüştü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Başkan Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar belediye başkanları ve yetkililer, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, enkaz çalışmalarını yerinde inceleyerek Güngör'den son durum hakkında bilgi aldı.

12 Şubat Stadyumu içerisinde kurulan çadır kenti de ziyaret eden Kayseri heyeti, depremzedelere geçmiş olsun diledi.

Devlet ile milletin el ele yaraları sardığını belirten Büyükkılıç, bölgede lojistik, temizlik, itfaiye, kurtarma ile ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu dönemde eleştiri yerine destek olunması gerektiğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İşin eleştiri boyutunda laf söyleyenlerin de eksik olmadığını biliyoruz, bizim de onlara tavsiyemiz, laf söyleyeceklerine, olumsuzlukları konuşacaklarına, varsa ellerinde yapacak bir iş, gayret göstersinler, destek sağlasınlar, katkı sağlasınlar, onlara da minnet duyar, teşekkür ederiz. Burada gördüğümüz şu, devlet ve milletin askeriyle, siviliyle el ele verdiğini halkımızın ağzından bizzat duymaktan memnuniyetimizi paylaşıyoruz."

- Yıkılanlar en az 30 yıllık binalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör de depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirtti.

10 ili etkileyen bir büyük afet yaşandığına dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada beslenme, barınma gibi sorunlarımız aşağı yukarı kalmadı, şu an tabi enkazın kaldırılması çalışmaları devam ediyor, depremin büyüklüğünü düşündüğümüzde, bu son derece zorlu ve kapsamlı mücadele. Burada yıkılan binalar deprem yönetmeliğinden önce yapılan en az 30 yıllık binalar, bu binalarda yıkım fazla, diğer alanlarda yıkımlarımız yok, deprem standartlarına uygun alanlarda yıkımımız yok. İnşallah bu yarayı, bu üzüntüyü, bu büyük afeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımız, hemşehrilerimizin el birliğiyle aşacağız."



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