Kayseri'de bir cami yangında zarar gördü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde Kuruköprü Yeni Cami'nde yangın sonucu hasar oluştu.

Kuruköprü Mahallesi'ndeki camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cami, yangın nedeniyle zarar gördü.

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