KCETAŞ, Kahramanmaraş'ta enerji hatlarını onarıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) tarafından Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan enerji hatlarının onarıldığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Büyükkılıç, bütün imkanları deprem bölgesinde kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Yıkılan ya da hasar gören enerji nakil hatları için KCETAŞ’ın imkanlarını bölgeye sevk ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz yaraları sarma yönünde gayret gösterirken, bir yandan da çalışmalar yapıyor. Kahramanmaraş'ta altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak ve orada yaşayan kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için tüm birimlerimizle yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu amaçla bölgede yıkılan enerji hatları onararak hem depremzedeler hem de arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için çalışan KCETAŞ ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, deprem bölgelerine 10 araç desteği daha sağladıklarını da ifade etti.

KCETAŞ, 58 personel ile 2 kapalı kasa kamyonet, 1 vinç, 9 teleskopik platform, 1 kamyon, 1 karavan, 1 konteyner ev, 4 adet de jeneratör olmak üzere toplam 97 araç ve ekipman ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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