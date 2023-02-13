Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de ağır hasarlı 4 bina tespit edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de 2 bin binanın incelendiğini, ağır hasarlı 4 bina tespit edildiğini söyledi.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla belediyede düzenlediği toplantıda, Kayseri'nin de depremi yakından hissettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün vatandaşlardan gelen talepler üzerine binalarda inceleme başlattığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2 bin bina incelendi, 1700'ü sisteme aktarıldı, sonuçlandırıldı. Bunlardan dördü ağır hasarlı, içlerinden birinin belki yıkılması gerekecek, onun süreci takip ediliyor. 3 ağır hasarlı minare ve 2 ağır hasarlı okul var. Bu okullar depremden önce de depreme dayanıklılık bağlamında yetersiz olduğu tespit edilen okullar. Bunlarla ilgili gereken işlem yapılacak."

Depremin ardından yeni anlayışla yapıların değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen her depremzedeye önce AFAD'a kayıt yaptırması uyarısında bulundu.

Kayseri'den başka şehre gideceklere Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını bildiren Büyükkılıç, kente gelen 10 bin 451 depremzedeye tüm belediyelerin sosyal tesislerinin açıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.