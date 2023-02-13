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Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

AA

Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meslek liselerinde üretilen sobalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kentteki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretilmeye başlandı.

Çadır içinde ve dışında kullanıma uygun 373 soba üretildi.

Sobalar, depremzedeler için Hatay'a gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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