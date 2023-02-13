Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meslek liselerinde üretilen sobalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kentteki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretilmeye başlandı.

Çadır içinde ve dışında kullanıma uygun 373 soba üretildi.

Sobalar, depremzedeler için Hatay'a gönderildi.





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