Kayseri'de bir lisede depremzedeler için yatak üretiliyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem bölgeleri için yatak üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kayseri'deki Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde depremzedeler için yatak üretimine başlandı.

Lisenin müdürü Osman Yücel, AA muhabirine, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Günlük tam kapasiteyle çalışmaya gayret ettiklerini vurgulayan Yücel, 5 bin yatak üretmeyi hedeflediklerini ve AFAD aracılığıyla bunları deprem bölgelerine göndereceklerini belirtti.

Yücel, ellerindeki ham maddeyle ilk etapta 50 yatak ürettiklerini dile getirdi.

Halk eğitim merkezlerinde üretilen uyku tulumları için kumaş da imal ettiklerini anlatan Yücel, "Depremin olduğu andan itibaren ne kadar ham madde varsa bunları hızlı şekilde yatağa dönüştürdük." dedi.

Üretime katılan 12. sınıf öğrencisi Furkan Uzun depremzedeler için bir şeyler yapmanın kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını ifade etti.



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