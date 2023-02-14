Kayseri'de jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 20 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu içerikli hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.A. ve İ.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.