Depremlerde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ/YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Kayseri ve Yozgat'ta defnedildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla gittikleri Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Hatice Karataş, oğlu Ahmet Karataş (10) ve anneanne Elife Kozanlı için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene öğretmen baba Zafer Karataş ile yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

Törenin ardından naaşlar, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

-Yozgat

Hatay'daki depremde enkaz altında kalan 4 kişilik aileden cenazeleri çıkartılan öğretmen 33 yaşındaki Sinan Pırlanta ve 6 yaşındaki oğlu Alp Pırlanta, Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'dan Boğazlıyan'a getirilen baba ve oğlunun cenazesi, ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi.

Anne ve kızının halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.