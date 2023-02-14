Depremlerde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi

KAYSERİ/YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Kayseri ve Yozgat'ta defnedildi.
Yarıyıl tatili dolayısıyla gittikleri Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Hatice Karataş, oğlu Ahmet Karataş (10) ve anneanne Elife Kozanlı için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene öğretmen baba Zafer Karataş ile yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.
Törenin ardından naaşlar, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
-Yozgat
Hatay'daki depremde enkaz altında kalan 4 kişilik aileden cenazeleri çıkartılan öğretmen 33 yaşındaki Sinan Pırlanta ve 6 yaşındaki oğlu Alp Pırlanta, Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'dan Boğazlıyan'a getirilen baba ve oğlunun cenazesi, ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi.
Anne ve kızının halen enkaz altında olduğu öğrenildi.