İmmün yetmezliği tedavisi gören depremzede çocuğa Kayseri'den yardım gönderildi

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KAYSERİ (AA) - Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta yaşayan ve immün yetmezliği tedavisi gören hasta çocuk için ilaç yardımı yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Mehmet Baki Tüfenk'in yaşadığı Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle hastane ve dernek yetkilileri harekete geçti.

Tüfenk'in tedavisi için gerekli ilaçlar hastane yönetimi ve hayırseverler tarafından temin edilerek, kamyonetle hastanın yaşadığı Beşenli Mahallesi'ne gönderildi.

Daha önce iki kez kemik iliği nakli yapılan hastaya, kıyafet ve gıda yardımı da yapıldı.

Hastanın ağabeyi Hüseyin Tüfenk'in de kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi.



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