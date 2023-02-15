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Elbistan'da enkazdan çıkarılan "Fındık"ın yaraları Kayseri'de sarılıyor

AA

Elbistan'da enkazdan çıkarılan "Fındık"ın yaraları Kayseri'de sarılıyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazdan yaralı çıkarılan Kangal köpeği "Fındık"ın tedavisi Kayseri'de sürüyor.

Artvin Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) ile Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER), depremden etkilenen Elbistan'da, hayvanlar için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 20 köpek, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu'daki köpek barınağına getirildi.

Burada bakım ve tedavileri yapılan hayvanlardan, enkaz altından kurtarılan ve ön iki bacağında kırık olan Kangal köpeği Fındık'ın da yaraları sarılıyor.

Veteriner hekim Ali Kocataş, AA muhabirine, köpeğin ön iki bacağının kırık olduğunu söyledi.

Ekiplerin köpeği, kırık bacaklarını sabitleyerek getirdiğini anlatan Kocataş, "İlk geldiğinde çok ağrı hissediyordu. Şu an tedavilere çok iyi cevap veriyor, çok mazlum." dedi.

Fındıkta enfeksiyon da görüldüğünü dile getiren Kocataş, ilerleyen günlerde ilaç tedavisi bittikten sonra köpeği ameliyata alacaklarını belirtti.

- Köpekler sahiplendirilecek

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye'nin çok acı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Uzel, şunları kaydetti:

"Allah hem insanlara hem hayvanlara yardım etsin, acımızın tarifi yok. Dernek olarak Elbistan'a gittik, 3 ton mama yardımında bulunduk. Deprem bölgesinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi köpek barınağına 20 canımızı getirdik, sağlık durumları gayet iyi. Birinde hafif bir uyuz var, onun da tedavisine orada başlandı. Onları sahiplendirme yapacağız. Elbistan'dan yine 30'a yakın canımızı getirmeyi hedefliyoruz. Bu yavru köpeğimiz de göçük altından çıkartıldı. Birlikte çalıştığımız HAYDİKO Artvin Derneği ile buraya getirdik. İnşallah iyi olacak."

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