KASKİ deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ta içme suyu iletimini sağlamak için yoğun şekilde uğraş verdiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tüm birimler ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraları bir nebze olsun sarabilmek için çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü bildirdi.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanları seferber ederek bölgeye ulaştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“KASKİ ekiplerimiz bölgede gerçekten çok zor şartlarda fedakarca çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu, atık su, mekanik-elektrik ekipleri sahada altyapı kavramına giren tüm hizmetleri yeniden işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar. Depremzedelerin yaşamın temel kaynağı olan suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatlar titiz bir çalışma ile eski haline kavuşturuluyor. Ekiplerimiz su temin ve dağıtım tesislerinde elektrik sistemlerinde yaşanan aksamaları önce tespit ediyorlar, daha sonra hızlı bir şekilde onararak su iletimi sağlıyorlar. Sıkıntı yaşanan yerlerde bölge sorumlusu ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde hareket edilerek mağduriyet önleniyor."



Bu kapsamda arıza tespit edilen elektrik trafoları, elektrik panoları ve su pompalarının onarılarak yeniden faaliyete geçirildiğini aktaran Büyükkılıç, "İhtiyaç duyulan bölgelerde ise hidrafor sistemi devreye alınarak kesintisiz şekilde su iletimi sağlanıyor. Bölgede birçok kurum ve kuruluş depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ediyorlar. KASKİ ekiplerimiz de gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele veriyorlar. Bölgede içme suyu ve atık su ile ilgili altyapı konusunda en büyük desteği veren KASKİ'miz olmuştur." ifadelerini kullandı.

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