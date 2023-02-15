Kayseri Üniversitesi, spor salonu ile kongre merkezini depremzedelere açtı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaları için spor salonu ile kongre merkezinin kapılarını açtı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Merkez Kampüsü'ndeki spor salonunda depremzedeler için 180 yatak hazırlanırken, deprem bölgesindeki illerden Kayseri'ye gelen ve AFAD koordinasyonu ile buralara yerleştirilenler konaklamaya başladı.

Spor salonunda konaklayan depremzedelerin her türlü ihtiyaçları üniversite tarafından karşılanırken, kongre ve kültür merkezindeki yardım noktasında ise ayni yardımlar alınmaya ve depremzede vatandaşlara sunulmaya devam ediliyor.

Öte yandan deprem nedeniyle Kayseri Üniversitesi'nde konuk olan depremzede aileler ve çocukları için psikososyal destek ünitesi oluşturuldu. Çocuklar için farklı alanlarda oyun etkinlikleri de yapılıyor.

Kayseri Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilk günden itibaren tüm imkanları depremzedeler için seferber ettiklerini belirterek, yardımların süreceğini kaydetti.

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