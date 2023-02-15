Türkiye'nin farklı illerinde toplanan yardımlar deprem bölgesine Kayseri'den ulaştırılıyor

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KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli illerinde toplanan yardım malzemeleri Kayseri'deki lojistik merkezden deprem bölgelerine gönderiliyor.

Türkiye'nin batı illerinde hayırseverlerin bağışıyla toplanan yardım malzemeleri, bakanlık tarafından lojistik merkez olarak belirlenen Kayseri Atatürk Spor Salonu'na tırlarla getiriyor.

Burada gönüllü gençler tarafından ayrıştırılan malzemeler, tekrar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor. Bu malzemelerin bir kısmı, Kayseri'de misafir edilen depremzedelere de veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, spor salonuna her gün binlerce malzemenin giriş ve çıkış yaptığını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren çalışmalara başladıklarını kaydeden Kabakcı, "Şu ana kadar yaklaşık 250 tır malzeme çıkışımız oldu. İhtiyaca göre ne gerekiyorsa gideriyoruz. Burada gönüllü grubumuz çalışıyor. Koordinasyonla çok hızlı bir şekilde malzemeleri dağıtıyoruz." diye konuştu.

Salonda gönüllü çalışan 19 yaşındaki Furkan Mengü de depremzedelere yardım için çaba harcadığını ifade etti. Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerden yardım tırlarının buraya geldiğini belirten Mengü, "Bunları indiriyoruz. koliliyoruz, paketliyoruz, ayrıştırıyoruz. Daha sonra kaydını yapıp, kolileri teslim ediyoruz." dedi.

17 yaşındaki Kardelen Aydoğdu ise birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydederek, "Millet olarak herkesin ne kadar içten, ne kadar temiz duygularla yardım yaptığı gördüm." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depreme yakalanan ve Kayseri'de yaşayan oğlu tarafından buraya getirilen Mustafa Baltacı da spor salonunda ihtiyaç duydukları malzemeleri temin edebildiklerini söyledi.

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Baltacı, "Battaniye, yatak, yiyecek, giyecek hepsini aldık. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

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