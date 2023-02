Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'taki koordinatör vali Çiçek'i ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Vali Çiçek’in yanında olduklarını belirtti.

Çiçek'e çalışmalarında kolaylık dileyen Büyükkılıç, "Kadirşinas dostumuz, değerli valimizin tüm belediyelerimizle birlikte, tüm sivil toplum teşkilatları, odalarımızla, hemşerilerimizle destekleme konusunda her zaman yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 16 ilçe belediyesinin yardımlarının Kahramanmaraş'a ulaştığını vurgulayan Vali Çiçek, Kayseri Valisi olmaktan onur duyduğunu vurguladı.

Sokakların gönüllülerle dolu olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Kimse yok mu demeden bütün arkadaşlarımız, bütün belediyelerimiz yollara çıktı. Her enkaz başında biri çevirip 'Sayın Valim ben Kayseriliyim, buraya yardıma koştum' diyor. Biz inşallah birlik ve beraberlik içerisinde burayı bir an önce ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş'la Kayseri'nin dostluğunu ezelden beri bilirdim ama bu afet bizi üzmekle beraber, Kayserililerin buraya desteğiyle çok büyük bir kardeşlik köprüsü, iki şehir arasında kurulmuş olacak. Şu an bildiğim kadarıyla birçok aile Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gitti. Onlarla da en iyi şekilde belediyelerimiz, kurumlarımız ilgileniyor."

Çiçek, içme suyu ve kanalizasyonların Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edildiğini de kaydetti.

Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’deki devlet yurtlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedelerin yemek ve çeşitli ihtiyaçlarının Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince karşılandığını bildirdi.

