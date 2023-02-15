Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarıyla depremi değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde metropol ilçe belediye başkanlarıyla, deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi binasındaki toplantıda, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile kentte misafir edilen depremzedelerin durumunu değerlendirdi.

Büyükkılıç, çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Şehrimize misafir olarak deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize ev sahipliği yapma yönünde de çalışmalarımızı AFAD ve Valiliğimizle birlikte sürdürüyoruz. Yerel yönetimler olarak hem şehrimiz sakinleri açısından hem buraya gelen misafirlerimiz açısından yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da zaman zaman değerli başkanlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Öncelikle talimatlar doğrultusunda KYK yurtlarımız ve diğer yurtlarımız başta olmak üzere misafir kardeşlerimizin buraları öncelemelerini, oralarda kalmalarını hem tavsiye ediyor hem de birlikte onlara kolaylık sağlanacağı anlayışı içerisinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Sahaya gönderilen her türlü desteğin yanında, artık burada olan kardeşlerimizin de yanında yer almak, onların elinden tutmak bizim için bir sorumluluk."



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