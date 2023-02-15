Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon gidiyor

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş'taki hafriyat temizliği için belediye ve maden sektöründeki iş insanlarına ait 24 kamyonun bölgeye gideceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası depremin izlerini silmek adına yapılacak hafriyat temizliği için Yahyalı Belediyesi, Özkoyuncu Madencilik, Aydınlar Grup, Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi, Nacioğulları Madencilik ve Zengan Madencilik'e ait kamyonların Kahramanmaraş'a doğru yola çıkacaklarını bildirdi.

Öztürk, "Bu kötü zamanda birlik ve beraberliğimizi Rabb'im bozmasın. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da hafriyat temizliği yapılıyor. Biz de ilçemizde iş adamları ile buna destek olmak için araçlarımızı yolluyoruz. Bu zor günlerde ilçe olarak hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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