Kayseri Şehir Hastanesi depremden etkilenen illerden gelen yaralılara hizmet veriyor

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KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 1910 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu, AA muhabirine, depremin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne yaralıların gelmeye başladığını söyledi.

Hastaların birçoğunun kara yoluyla hastanelerine ulaştırıldığını belirten Koyuncu, "Depremin ardından hastanemize 1910 depremzede başvurdu. Bu hastaların 27'si hava yoluyla geldi. Geri kalanların büyük çoğunluğu ise devlet imkanlarıyla buraya ulaştırıldı. Küçük bir oranı da kendi imkanlarıyla hastanemize geldi." dedi.

Koyuncu, 6 bin 600 personelin görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde depremzedelerin tedavileri için özveriyle çalışıldığını, yaralı ve yakınlarının hastaneden memnun kaldığını belirtti.

Kayseri'nin depremde yıkım yaşanan şehirlere yakın olduğu için yoğun yaralı sevkini karşılığını vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Hastanemize başvuranların 1310'u yetişkin, 600'ü ise çocuk. Hastanemizde halen 388 yetişkin ve 90 çocuğun yatarak tedavisi devam etmektedir. Ayrıca 41 çocuk ve 77 yetişkinin tedavisi de yoğun bakımda sürüyor. Hastanemizde 450 yaralıya yaklaşık 800 cerrahi işlem yapılmıştır. 1432 yaralımız tedavisinin ardından taburcu edilmiştir."

Depremi yaşayan çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması için onlarla özel ilgilendiklerinin altını çizen Koyuncu, "Hastanemize gelen çocuk yaralılar için hızlı bir şekilde organize olarak çocuk psikiyatri uzmanlarımız, çocuk gelişimcilerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımızla bir araya gelerek bir organizasyon yaptık. Hastanemizde yatan ve psikolojik destek sağlamamız gereken tüm hastaları yataklarında her gün ziyaret ederek destek olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocukların moral ve motivasyonunun arttırılması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hastane içerisinde oluşturulan sosyal marketten de bahseden Koyuncu, "Yaşanan bu vahim olaydan sonra ilk günden itibaren yaralıların ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir sosyal market oluşturduk. Kızılay ve vakıflar aracılığıyla burada yaralıların ihtiyaç duyabileceği malzemelerin tamamını biz temin ettik." diye konuştu.





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