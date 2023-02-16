Kayserili besici, depremde barınakları yıkılan büyükbaş hayvanlara çiftliğini açtı

KAYSERİ (AA) - HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çiftliği zarar gören ve enkazdan yaralı kurtulan Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Lütfi Danahaliloğlu'nun 99 büyükbaş hayvanına Kayseri'deki çiftliğinde bakıyor.

Çakı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından telefonla ulaştığı Danahaliloğlu'nun, yıkılan evinin enkazında kaldığını öğrenince Hatay'a gittiğini söyledi.

Bir daha ulaşamadığı Danahaliloğlu'nun enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığını öğrenen Çakı, Antakya'daki çiftliğe gittiğinde yemlik, barınak ve sağımhanenin yıkıldığını gördüğünü, açık alanda bulunan hayvanlardan bazılarının yaralandığını tespit ettiğini anlattı.

Çiftlikteki 99 büyükbaş hayvanı 3 tırla Kayseri'ye getirdiklerini ifade eden Çakı, "Hayvanlar sağılmadığı için memelerinde sıkıntı vardı. Meme tedavisi yaptık. Haliyle vitaminsiz kalmışlardı, gıda takviyesi verdik. Hayvanları güçlendirecek iğne uyguladık, şu anda şükür iyiler. Hayvanların çoğunda sıkıntı kalmadı." dedi.

Danahaliloğlu'nun bazı yakınlarını depremde kaybettiğini belirten Çakı, "İnşallah sıkıntıları atlattığımızda kendisiyle istişare edeceğiz. Eğer ki işletmesini Hatay'da düzeltebilirse hayvanları bahara doğru oraya sevk edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin, illerdeki birliklerle koordineli çalıştığını aktaran Çakı, şunları kaydetti:

"Depremlerin etkilediği illerimize, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteği ile bu illerdeki birliklerimizin tespit ettiği noktalara kesif yem ve kaba yem sevkiyatı yapıyoruz. Şükür, şu anda orada hayvanların beslenmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofislerindeki arpaları da bölgeye sevk ediyor. İnşallah biz de önümüzdeki günlerde Malatya'ya yem sevkiyatı yapacağız."

- Kayseri'de doğan buzağıya "Deprem" adı verildi

Günay Çakı, Hatay'dan getirilen hayvanlardan birinin doğum yaptığını, dişi buzağıya "Deprem" adını verdiklerini belirterek, "Biz onun ismini 'Deprem' koyduk, inşallah kendisi depreme maruz kalmadan sağlıklı bir şekilde Türk ekonomisine katkı sağlar. Onu çok da sevdik. Neticede kendisi bize emanet, misafirimiz. Onu en iyi şekilde ağırlayıp inşallah sahibine de en iyi şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.





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