Kayseri OSB Teknik Koleji depremzedeler için 200 varil soba üretti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji'nde deprem bölgelerine gönderilmek üzere 200 varil soba üretildi.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Teknik Koleji, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla sanayicilerin bağışladığı varilleri sobaya dönüştürdü.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, soba üretiminde 7 öğretmenin görev aldığını belirterek, "Üç günlük çalışmada üretilen sobaları deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan şehirlere gönderilmek üzere Kayseri OSB fuar merkezinde oluşturulan yardım koordinasyon merkezine teslim ettik. Depremzede kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böyle bir felaketi milletimize göstermesin." ifadelerini kullandı.

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