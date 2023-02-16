Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte misafir edilen depremzedeleri kaldıkları yurtta ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesi Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, gelen misafirlere "geçmiş olsun" diledi.

Depremden etkilenen çocuklarla ilgilenen Büyükkılıç, bir istek ve talepleri olup olmadığını sordu.

Depremzedeler de yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

- ERÜ Rektörü Altun'dan deprem kampanyası gönüllülerine teşekkür

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, depremin ardından üniversitede yürütülen çalışmalarda görev alan gönüllü personel ve öğrencileri ziyaret etti.

Depremzedelere kapılarını açan Süleyman Demirel Spor Salonu’na gerçekleştirilen ziyarette Altun, depremin ilk gününden itibaren özverili çalışma yürüten gönüllü personele teşekkür etti.

- AK Parti Talas Kadın Kollarından depremzedelere yardım

AK Parti Talas Kadın Kolları depremlerin ardından Talas ilçesine gelen depremzedelere hijyen seti dağıttı.

AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanı Feyza Sönmez, tüm Türkiye tek yürek olup, bu günleri de hep birlikte atlatacaklarını kaydetti.

- KASKİ deprem bölgesinde kanalizasyon altyapısını revize ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde zarar gören kanalizasyon altyapısında meydana gelen bazı problemlerin Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince revize edildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta içme suyu iletimi için çalışan KASKİ'nin mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının çalışır halde tutulması için de tıkanmış hatları açtığını ve kırılmış hatları titizlikle onardığını ifade etti.

Ayrıca kurulan ve kurulacak çadır ve konteyner kentlerin kanalizasyon bağlantılarını yaptığını kaydeden Büyükkılıç, "Kurulan tuvaletlerin bakım, onarım ve temizliğini yapıyorlar. Gerekli ekip ve ekipmanlar ile depremin ilk gününden itibaren bölgede bir an olsun durmadan çalışan KASKİ'miz, bölgede altyapı kavramına giren hizmetleri yeniden revize ederek depremzedelerin hizmetine sundu. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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