Palancıoğlu, Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'ye gelecek ulusal ve uluslararası yardımların merkezden yönetildiğini kaydetti.
Palancıoğlu, "Uzun soluklu bu çalışmaya kurumlar ve sanayiciler olarak destek vermeye çalışacağız. Tüm hayırseverimize, sanayicilerimize, ekip arkadaşlarımıza, tüm çalışanlarımıza bu destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Palancıoğlu, Kayseri'den yardım malzemelerinin başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerine gönderildiğini, nakdi yardımların Kızılay Kayseri Şubesi hesabına yatırıldığını, ayni yardımların da Organize Sanayi Bölgesi fuar alanındaki depoya teslim edildiğini aktardı.