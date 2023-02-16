Kayseri'de deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması kameraya yansıdı

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de, sarsıntının şiddetiyle yüzme havuzundaki suyun dalgalanarak taştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olimpik yüzme havuzundaki güvenlik kamerası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem anını kayda aldı.

Görüntüde, sarsıntıyla havuzda bulunan suyun dalgalanıp taşması görülüyor.

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