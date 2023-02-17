Depremzede baba kendini çocuklarına siper etmiş

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandıkları evlerinde kendini çocuklarına siper eden ve üzerine kolon düşmesi sonucu sağ bacağında his kaybı oluşan Ahmet Kekeç, ailesinin sağ kurtulmasıyla teselli buluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında üç çocuğu ve eşiyle yaşayan 37 yaşındaki Kekeç, 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından ailesiyle kurtulduktan sonra Kahramanmaraş'ta ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Kekeç, AA muhabirine, korkutucu depremin yaşandığı anda çocuklarını korumayı düşündüğünü söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Kekeç, şunları kaydetti:

"İlk gök gürültüsü gibi hissettik, daha sonra anladık ki deprem oluyor. Kalktık, ilk çocuklarımızı düşündük ve onları korumak istedik. Eşimle çocuklarımızı aldık. Sarsıntı durmadı. Karanlıkta çocuklarımı buldum. O an için nasıl buldum bilmiyorum. İlk kolan sol tarafıma düştü. İkinci kolunun düştüğünü de hissettim. Çocuklar zarar olmasın diye kendimi siper ettim. Depremin o sesi zaten uzun zaman benden gitmedi. İlk 'çocuklarımız' dedik. Çocuklarımızda çok şükür bir şey yok."

Kahramanmaraş'ta daha önce de depremi yaşadığını aktaran Kekeç, son depremin hiçbiriyle karşılaştırılamayacağını vurguladı.

- "İkinci depremi hastanede yaşadık"

Kekeç, kendini iyi hissetmemesine rağmen ailesini enkazdan çıkmak için gayret ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Enkazın altında 15-20 dakika kaldık. Kendi çabamızla kurtulduk çok şükür. Kendi imkanlarımızla hastaneye gittik. İlk müdahaleyi gittiğim özel hastanede yaptılar. İkinci depremi de hastanede yaşadık. Oradan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdiler. Orada da müdahale ettiler. Son olarak da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Devletimizden razı olsun. Omuriliğimde kırık varmış. Kolan direkt omuriliğe düşmüş. Burada ameliyat ettiler. İnşallah zamanla düzelecek. Fizik tedavi göreceğim. Doktorum, '1-2 seneyi bulur' dedi."

Çocuklarının depremden yara almadan kurtulduğunu aktaran Kekeç, kendisinin belinde kırık ve sağ bacağında his kaybı oluştuğunu, eşinin kalça kemiğinin çatladığını, Malatya'daki tedavisinin ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

Kakaç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktordan temizlikçisine kadar herkesin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini sözlerine ekledi.

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