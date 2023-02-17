Kayseri'de depremzedelerin istihdamı için çalışma başlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesince, kente gelen depremzede vatandaşların istihdamına yönelik çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, "Depremin yaralarını beraber saralım" sloganıyla işverenleri, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara destek olmaya davet etti.

Deprem nedeniyle şehir değiştirdiği için iş arayan vatandaşlar, Kayseri Kariyer Merkezi'ne başvurabilecek.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı da kente gelen depremzedelere yönelik istihdam hamlesini hayata geçirdiklerini belirterek, "ASKON üyeleri ile kurum ve kuruluşlarla istişarelerimizi sürdürerek, başvuruları değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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