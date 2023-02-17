Kayseri'deki depremzedelere sivil toplum kuruluşlarından destek

"Sırt çantamızda getirdiğimizden daha çok şeyle döndük"

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Anadolu Gençlik Derneğince oluşturulan depoda depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Karagöz, tüm ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ilk gününden bu yana Anadolu Gençlik Derneği ile hummalı bir çalışma başlattıklarını aktaran Karagöz, "Hizmetlerimizin tamamını deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Daha sonra kentimize gelen depremzedeler için Sahabiye Mahallesi'nde bir depo alanı seçtik. Burada gönüllülerimiz çalışıyor. Afetzede ailelerimiz buraya gelerek gıda, bebek bezi, kıyafet, ev eşyası alabiliyor. Vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz bize destek oluyor." dedi.

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