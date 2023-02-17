Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AFAD'a gelen depremzede vatandaşların taleplerini de dinleyen Büyükkılıç, çocuklarla ilgilendi.

Deprem anından itibaren tüm kurumlarla sahada olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, AFAD gönüllülerine teşekkür etti.

- Büyükkılıç, Deprem Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Deprem Lojistik Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi ve merkezdeki depremzede vatandaşlarla ilgilendi.

Büyükkılıç'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş eşlik etti.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye yaklaşık 30 depremzede geldiğini belirten Büyükkılıç, KYK yurtlarında kalan yaklaşık 10 binin üzerindeki vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

- KASKİ deprem bölgesindeki su ve kanalizasyon altyapısını inşa etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekiplerinin Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde su ve kanalizasyon altyapısını inşa ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalıştıklarını, çeşitli yerlerdeki konteynerlerin bağlantısının yapıldığını belirtti.

- Talas Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi depremzede vatandaşlara hizmet veriyor

Talas Belediyesi bünyesindeki Deprem Koordinasyon Merkezi, deprem bölgesinden gelen ve Talas'a yerleşen afetzedelere hizmet veriliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, merkezdeki görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, merkeze gelen depremzede ailelerle de yakından ilgilendi.

Vatandaşlar, Talas Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi'ne 0352 437 00 55 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

- Kocasinan Belediyesi depremzedelere desteği sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalıştıklarını ve şehre gelen depremzedeler için destekleri sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılamaya çalışıyoruz. Bu zor zamanları dayanışma ile aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.

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