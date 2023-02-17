Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 23 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 23 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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