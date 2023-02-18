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Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı

AA

Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen 11 il dışında da araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından "deprem riski" bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta firmalarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan 11 ilde işlem yapmama hakkı bulunduğunu söyledi.

Ancak yıkımın olmadığı illerde sigorta şirketlerinin, isteyen herkesin işlemini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, "Deprem olmamış, zarar görmemiş bir ilde deprem olma ihtimalinden dolayı kaskodan kaçınmaları doğru değil, bu yanlış. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı yok." dedi.

Bu konuda kanunda yasal düzenlemenin mevcut olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki, satıcı ve sağlayıcı mal ve hizmet satan kişiler, kurumlar asla bunu satmaktan kaçınamazlar. Şu anda Kayseri'de deprem yok, Yozgat'ta deprem yok, Ankara'da deprem yok. Burada deprem olma riski var diye kasko yapmamak diye bir uygulama olamaz."

Böyle bir durumla karşılaşanların Hazine ve Maliye Bakanlığına ya da CİMER'e şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyelim ki tüketici kasko için bir şirkete başvurdu fakat şirket kaskoyu yapamayacağını söyledi. Böyle bir durumda şirkete yazılı olarak kaskonun neden yapılmayacağı sorulmalı. Süreç bu şekilde belgelenirse yaşanılacak herhangi bir olumsuzluğun zararını firma karşılamak zorunda kalabilir. Tüketicilerimiz bu konuda haklarının olduğunu bilsinler. Satıcılar da bununla ilgili ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinlikle karşılıksız bırakmaz. Satıştan kaçınmak diye bir şey yok."

Şahin, depremin ardından pek çok kişinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası yaptırmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

DASK sigortasını yaptıracaklara da uyarıda bulunan Şahin, şöyle dedi:

"Sigorta şirketleriyle görüştüğümüzde tüketicilerin bu konuda bir şeyi eksik yaptığının farkına vardık. Prim yüksek çıkmasın diye metrekarenin düşürülmesini kabul eden tüketicilerin olduğunu duyduk. Örneğin 150 metrekare evde oturan bir vatandaş pirim düşük çıksın diye evine 50 metrekare diyor. Ama olası bir yıkımda da 50 metrekarelik ödeme alacağını bilmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri yıkımın söz konusu olduğu bölgelerde metrekare başına düşen inşaat maliyetinden geri ödeme yapıyor. Örneğin 150 metrekare bir evin inşaat maliyeti 400 bin lira, piyasa değeri ise 1 milyon lira. Sigorta şirketi tüketiciye inşaat maliyetini geri ödüyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığının müdahale yetkisi var. Ödemeyi piyasa değeri üzerinden ödettirebilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz."

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