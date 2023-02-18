Kayseri'de depremzede çocuklar için bilimsel etkinlik düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kayseri'ye gelen ve yurtlara yerleştirilen depremzedelerin çocukları, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bilimsel etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ve Bilim Merkezi aracılığıyla kente gelen depremzedelere yönelik psikolojik destek etkinlikleri başlattı.

Bu kapsamda Bilim Merkezi eğitmenleri, Gevher Nesibe Kız Yurdu'nda kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Eğitmenler, depremin psikolojik etkisini azaltmak için çocuklarla bilimsel deneyler yaptı.

Öte yandan KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi öncülüğünde uzman psikolog ve aile danışmalarından oluşan 13 kişilik ekip de depremzedeleri, kaldıkları yurtlarda ziyaret ediyor.

Ekiptekiler, depremin toplum ve özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla depremzedelere psikolojik destek veriyor.

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