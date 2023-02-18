Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde 23 vatandaşı enkazdan çıkardığını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş'ta 60'ın üzerinde personel ve 40 civarında iş makinası ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin 23 vatandaşı enkazdan kurtararak sağlık görevlilerine teslim ettiğini aktaran Palancıoğlu, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

- Büyükkılıç'tan koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin görevlendirmeleriyle ilgili koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve verilen görevler doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör de Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

- Kocasinan'dan depremzede çocuklara moral

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, Gevher Nesine Kız Yurdu'nda kalan depremzede çocuklara yönelik "Pinokyo" oyununu sahneledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile eşi Fatma Çolakbayrakdar da oyunu izledi.

Çocuklarla ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.



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