Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneğinden depremzede çocuklara destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Kayseri'de kurdukları iki merkezde depremzede çocuklara psikolojik destek verdiklerini belirtti.

Karabulut, yazılı açıklamasında, biri şehir merkezinde diğeri de Kayseri KYK Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu'nda olmak üzere iki yerde depremzede çocuklara yönelik hizmet sunmaya başladıklarını kaydetti.

Oluşturulan merkezlerde gönüllülerin özveri ile çalıştığını vurgulayan Karabulut, "Amacımız depremzede çocuklarımızın bir nebze acılarını unutturmak, onlara psikososyal desteğin yanında, moral ve motivasyon desteği vermek. Hayırseverlerimiz de depremzede çocuklarımızın her türlü ihtiyacı karşılıyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.