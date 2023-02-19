Yozgatlılar konteyner kent kampanyası başlattı

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KAYSERİ (AA) - Yozgatlı dernek ve belediyeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere konteyner kent kurmak için yurt içi ve dışında kampanya başlattı.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin depremlerin ardından yaraları sarmak adına seferberlik ruhuyla gayret gösterdiğini, kendilerinin de dünya genelinde faaliyeti olan Yozgatlı dernekler ve Yozgat'ın 14 belediyesinin katılımıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde devlet görevlilerinin göstereceği yerde ilk etapta 66 konteynerden oluşan bir kent kurmayı planladıklarını aktaran Çağan, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu zorlu süreçten hep birlikte çıkacağımızı şüphesiz biliyor ve bu süreçte depremzede kardeşlerimizin konaklayacağı bir yaşam merkezi oluşturmak için birlik ve beraberlik içinde konteyner kent kurarak yaraları bir nebze sarmak istiyoruz. Yozgat'ın 14 belediyesi de katılacak, altyapısı Yozgat ve Sarıkaya belediyeleri tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çağan, vatandaşların yurt içi için "Yozgat Vakfı" hesabına, yurt dışında yaşayanlar için de Almanya Yozgatlılar Federasyonu hesabına "Konteyner" yazarak yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

Kampanyaya destek veren dernek ve belediyeler ise şöyle:

"Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, Almanya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Trakya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul'daki Anadolu Köy Dernekleri Federasyonu, Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Almanya Bremen Yozgatlılar Derneği, Hollanda 66 Yozgatlılar Den Hagg Derneği, Avusturya Akdağmadeni Yardımlaşma Derneği ve Yozgat Vakfı ile Yozgat Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Boğazlıyan Belediyesi, Çandır Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Çekerek Belediyesi, Kadışehri Belediyesi, Saraykent Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Belediyesi, Şefaatli Belediyesi, Yeni Fakılı Belediyesi, Yerköy Belediyesi ve Çiğdemli Belediyesi."

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