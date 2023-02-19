İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas ve Nevşehir'den "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi gezici ağız ve diş sağlığı kliniği, Hatay'da depremzedelere hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin talebi üzerine belediyeden tahsis edilen otobüs "Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine" dönüştürüldü.

Diş hekimliği alanındaki bütün tedavilerin yapılabildiği klinik, diş doktoru ve sağlık ekipleriyle Hatay'da depremzedeleri tedavi ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca 2 günde hazırlanan seyyar duş kabini de deprem bölgesine gönderildi.

Temizlik ve hijyen noktasında duyulan ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanan seyyar duş kabininin içerisinde 8 duş, 2 tuvalet ve dolap dışında telefon şarj istasyonu bulunuyor.

Öte yandan Mobil mutfakları ve aşçı ekibiyle kesintisiz sıcak yemek hizmeti veren Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ (KAYTUR) depremzedelere sıcak yemek dağıtımı çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi de deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kahramanmaraş ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "312 personel, 48 iş makinesi, 36 kamyonet, 15 otobüs, 6 mobil aşevi, 10 jeneratör, 20 çadır ve prefabrik evlerle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Özellikle mobil mutfak ile 3 öğün vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında içme suyu, iç çamaşır, çocuk bezi ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri kamyonla deprem bölgelerine gönderildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesine 6 tır malzeme gönderdikleri belirterek, "Bugünde Ulaşlı hayırsever ve iş insanlarımızın destekleriyle içme suyu, iç çamaşırı, çocuk bezi ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri kamyonla deprem bölgesine gönderildi." dedi

Desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Baş, yardımların ihtiyaç sahiplerine koordineli bir şekilde iletilebilmesi için Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçilmesini istedi.

- Sivas Belediyesi Malatya'da yaraları sarıyor

Sivas Belediyesi ise deprem bölgelerinden Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyenin temizlik araçları, iş makineleri ve 50 personeli Malatya il merkezi ve Doğanşehir ilçesi ile köylerinin çevre temizliğini yapıyor.

- 10 bin kişiye Sivas köftesi ikram edildi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası tarafından deprem bölgesi Malatya'da 10 bin kişiye Sivas köftesi ikram edildi.

Oda Başkanı Serkan Akgül, oda üyesi gönüllü esnafın katkılarıyla Malatya'da 4 ayrı noktada stant açtıklarını söyledi.

- Nevşehir

Deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Nevşehir Valiliğince başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Vatandaşların, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na getirerek görevlilere teslim ettiği malzemeler tasnif çalışmasının ardından deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Yardım kampanyası kapsamında, gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve bebek bezini taşıyan kamyon Kahramanmaraş'a gönderildi.

Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde de vatandaşların desteği ile toplanan yaklaşık 25 ton kömür ve odunu taşıyan yardım kamyonu Adıyaman'a uğurlandı.

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