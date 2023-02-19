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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AA

Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta ziyeretlerde bulundu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'taki Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu.

Devlet ve milletin kenetlendiğini belirten Büyükkılıç, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'ta depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte sarıyoruz. Karacasu Geçici Konaklama Merkezi Konteyner Alanı kurulum çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi'nde koordinasyon valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile buluşan Büyükkılıç, ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kente gelen yardımların depolandığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt üretim şantiyesinde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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