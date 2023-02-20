Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için hijyen malzemesi üretiyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hijyen malzemesi üretiyor.

Kovid-19 salgını sürecinde de ürettikleri dezenfektan ve hijyen malzemeleriyle önemli bir ihtiyacı karşılayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremin ardından harekete geçerek, ürettikleri 5 ton bulaşık deterjanı ve hijyen setini bölgeye ulaştırdı.

Okulun müdürü Halis Karabulut, AA muhabirine, depremin ardından kısa sürede organize olarak ilk planda bölgeye yemek yapmak için gidenlerin ekipmanlarını temizlemeleri için 600 litre bulaşık deterjanı ürettiklerini söyledi.

Daha sonra da gönüllü öğretmen ve öğrencilerle depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmaya başladıklarını belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"İhtiyaçları karşılamak için el dezenfektanı, kolonya, çamaşır suyu ve sıvı sabun üretip gönderdik. Bundan sonra da patenti bizde olan bitkisel el dezenfektanından üreterek deprem bölgesine göndereceğiz. Özellikle Kahramanmaraş'ın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyoruz. İlk etapta 600 litre bulaşık deterjanı, ikinci etapta 4,5 ton kolonya, el dezenfektanı, sıvı sabun ve çamaşır suyu tarzında ürünler gönderdik. Gerçekten öğrencilerimiz ara tatilde olmalarına rağmen ücretsiz şekilde geldiler ve üretim yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum."

- "Evlerimizde yatamadık"

Kimya laboratuvarı alan şefi Abdulkadir Baysal da depremin ardından öğrencilerinin kendilerini aradığını ve okula gelip üretim yapma taleplerini iletilerini aktardı.

Depremin şokunu üzerlerinden attıktan sonra okulda üretime başladıklarını dile getiren Baysal, "Öğrenciler 'bizler ücretsiz çalışacağız, evlerimizde oturamıyoruz, zor zamanlardan geçiyoruz, gerekirse oraya gidelim' dediler. Biz de 'işimiz burası, insanlara en faydalı olabileceğimiz yer burası' dedik. Hemen üretime geçtik ve yaptıklarımızı gönderdik. Bundan sonra da bizden ne üretmemiz istenirse onu üreteceğiz ve bölgeye ulaştıracağız." diye konuştu.

Üretime gönüllü katılan 11. sınıf öğrencisi Emre Taş da çok üzgün olduklarını, depremzedeler için ellerinden ne gelirse yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Orada kardeşlerimiz o haldeyken biz burada duramadık. Ara tatilde olmamıza rağmen evlerimizde yatamadık ve geldik üretim yapmaya başladık." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Bilgili de gönüllü olarak okula geldiklerini, hiçbir ücret talep etmeden depremzedeler için hijyen malzemeleri ürettiklerini söyledi.



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