Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta konteyner kenti kurdu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde AFAD iş birliğiyle kurdukları konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurulan konteyner kenti inceledi.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde kurulan konteyner kentin önemini vurguladı.

Büyükkılıç, "Bizim tek gayemiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza ivedilikle yeniden bir yuva sıcaklığı oluşturmak ve tüm imkanlarımızla hayatlarını kolaylaştırmak. Yaşadığımız bu zorlu süreci tek yürek olarak aşacağız." ifadelerini kullandı.

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